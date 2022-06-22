الوكالة الأمريكية تقدم 140 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة.. 9 شروط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم 24 يونيو الجاري هو آخر موعد للتقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجريبي ومدارس «STEM».

وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت وزارة التربية والتعليم، «إذا كنت لم تتقدم بعد لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع نيوتن للخدمات التعليمية، فهذه هي فرصتك».

منح دراسية لـ140 طالبا

وأضافت وزارة التربية والتعليم، بأن البرنامج يقدم منحا دراسية لـ140 طالبا وطالبة بالثانوية العامة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2022 / 2023، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والجامعات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أنه للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية، بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم، برجاء زيارة الموقع.

شروط التقديم للمنح الدراسية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية، أو التجريبية المصرية، أو إحدى مدارس «STEM» طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية، أو ما يعادلها من إحدى مدارس «STEM» من الدور الأول.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الإعاقة فقط.

- تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية، مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- بالنسبة لذوي الإعاقة، يجب الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم، وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.