التعليم: ندوة تعریفیة لطلاب الثانوية العامة عن منح «الوكالة الأمريكية»

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجریبي ومدارس STEM، حضور ندوة تعریفیة مجانیة عن طریق الانترنت «Online» عن برنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة والذي تقوم بتنفیذه الجامعة الأمریكیة بالقاھرة یوم الثلاثاء 14 یونیو 2022 في الساعة السادسة مساء بتوقیت القاھرة.

رابط الندوة التعريفية لبرنامج المنح الجامعية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه یمكن التسجیل للندوة حول برنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة لطلاب الثانوية العامة، من خلال ھذا الرابط بعد التسجیل، سیتم إرسال رابط الدخول إلى الندوة.

شروط التقديم للمنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية

حدد وزارة التربية والتعليم شروط التقديم للمنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2021-2022 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM من الدور الأول.

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

- يتم قبول طلاب الشعبة الأدبية من الطلاب ذوي الإعاقة فقط.

- تقديم كل المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية لا صفية مثل التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

- بالنسبة لذوي الإعاقة: الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة للتعلم وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي.