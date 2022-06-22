استشاري طب أطفال: السوشيال ميديا متهمة بإصابة الصغار بالاكتئاب والحزن

قال الدكتور محمد رفعت، استشاري طب الأطفال، إن شعور الأطفال بالاكتئاب وإصابتهم بالهم قد يكون حقيقيا، لكنه ليس بهذا السوء الذي يبدو به الأمر.

وسائل التواصل متهم أول في إصابة الأطفال بالاكتئاب

وأضاف «رفعت»، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أنه رغم الإقرار بوجود مشكلة متعلقة بإصابة الأطفال بالهم والحزن والاكتئاب، إلا أنها مشكلة يمكن التعامل معها، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي المتهم الرئيسي في ذلك، وستظل في قفص الاتهام طوال الوقت.

الإنسان أقوى من تأثير السوشيال ميديا

ولفت استشاري طب الأطفال إلى ضرورة عدم التسليم بأن مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة طاغية التأثير على الآباء والأبناء وأخلاقيات الأفراد بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الإنسان تاريخيًا كان في صراع دائم بالمعنى الحرفي، سواء كان مع الطبيعة، أو مع الظروف المحيطة به، وهذا كان بمثابة المحفز الرئيسي لتطور الإنسان ونجاحه.

مواجهة انحرافات السوشيال ميديا

وأشار «رفعت» إلى أن الإنسان البدائي كان في صراع مع النار والرياح، وكذلك كان في صراع من أجل الحصول على الغذاء، فضلًا عن حماية نفسه من الأخطار، لكنه بعد مروره برحلة تطور استغرقت آلاف السنين تمكن من التأثير بشكل كبير على الأرض، ما يدل على قدرته في مواجهة التحديات، منوهًا بأنه ليس هناك أهم ولا أنبل من حماية الآباء لأطفالهم.

الأطفال يستمدون شعورهم بالرضا من آبائهم

وأوضح طبيب الأطفال أن الآباء كثيرًا ما يرددون أن كل ما يبذلونه من جهد هو من أجل أبنائهم، لافتًا إلى أن الأبناء هم مرآة للآباء، فلا يمكن للأبناء أن يشعروا بالرضا والآباء أنفسهم لا يشعرون به.