طبيب أطفال: على الأم رعاية مولودها بنفسها دون تدخلات كثيرة من المحيطين بها

قال الدكتور محمد رفعت، طبيب أطفال، إن الله سبحانه وتعالى خلق فطرة وغريزة الأمومة لدى كل الأمهات، وهو ما يجعها تقوم بأشياء كثيرة لأطفالها دون سابق خبرة، مثل غيار الحفاض للطفل حديث الولادة واستحمامه وتهدئته، لافتًا إلى ضرورة ثقة الأم بنفسها وبالفطرة التي وضعها الله سبحانه وتعالى داخلها أنها تستطيع القيام بكل الأمور التي يحتاجها طفلها بصورة سليمة.

كلمة السر

وأضاف «رفعت» في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، أنه لا مانع من حصول الأم على بعض المساعدات من المحيطين بها، على أن تكون هذه المساعدات محدودة، مشيرًا إلى أن كلمة السر أن تقوم الأم باحتياجات طفلها بنفسها.

التعليم بالتعلم

وأشار طبيب الأطفال إلى ضرورة اعتماد الأم على نفسها في تغيير ملابس حديث الولادة وتغيير الحفاض له لتحقيق مبدأ التعليم بالتعلم، لافتًا إلى أن الطفل يشعر بالاطمئنان كون الأم هي التي تلمسه، موضحًا أن المساعدات التي تتلقاها الأم من طاقم التمريض للطفل تكون سريعة وروتينية وضمن إطار عملهم ولا تكون بها أي عاطفة عكس الأم.

شعور طبيعي بالتقصير لدى الأمهات

ولفت رفعت إلى سيطرة الشعور بالتقصير الذي يلازم كل الأمهات في هذه الفترة، وما يصاحبها من جلد الذات لتقديم ما هو أفضل للعناية بالطفل حديث الولادة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي وتمر به كل الأمهات.

عناية الأم برضيعها بأيديها

وشدد طبيب الأطفال على ضرورة أن تعتمد الأم على نفسها في كل ما يخص الطفل حديث الولادة من تغيير ملابس وحفاضات وتهدئته، وعدم الاكتفاء بمشاهدة المحيطين بها وهم يقومون بالعناية للطفل، بل العكس هو الصحيح، أي أن تقوم الأم بجميع المهام ويشاهدها المحيطين بها لإدلاء بعض النصائح والملاحظات، على أن تكون هذه النصائح بأسلوب لين ولطيف مراعاة لحالة الأم في هذه المرحلة.