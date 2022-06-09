طبيب أطفال: نجاح الرضاعة الطبيعية للمولود تبدأ من دعم التمريض للأم

قال الدكتور محمد رفعت، طبيب أطفال، إنّ هناك علاقة تربط بين الأم والطفل برباط سحري يضعه الله تعالى بينهما، وتبدأ تلك العلاقة بالحمل، لافتًا إلى أهمية طاقم التمريض في نجاح أول رضعة بعد الولادة مباشرة، بهدف تهدئة الأم ومساعدتها وشرح أهمية الرضاعة، مشيرًا إلى صعوبة الرضعة الأولى بعد الولادة مباشرة للأمهات اللاتي يخضعن للولادة القيصرية واللاتي يقمن بالولادة دون ألم، حيث يستغرق الأمر نحو 8 ساعات.

دعم الأم وتحقيق الهدوء لها شرط أساسي لنجاح الرضاعة الطبيعية

وأكد «رفعت»، في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على «راديو 9090»، ضرورة دعم شعور الإنجاز لدى الأم بعد الولادة مباشرة كونها أنهت الوضع بسلام، وأن رضيعها سليم وبحالة ممتازة بين يديها، لافتًا إلى ضرورة دعم شعور الأم بأن الطفل هو جائزة من الله سبحانه وتعالى بعد 9 أشهر من الحمل المرهق، وذلك لتحقيق الهدوء المنشود لديها للقيام بعملية الرضاعة الطبيعية بصورة ناجحة.

دور طاقم التمريض

ولفت طبيب الأطفال إلى أن طاقم التمريض يقوم على العناية بالطفل، من خلال «رضعة صناعية»، إذا ما لم تنجح الرضاعة الأولى بعد الولادة مباشرة، مشيرًا إلى ضرورة عدم تعرض الأم للشعور بالقلق أو التوتر لأن الأمر متكرر مع كثير من السيدات، وأن الطفل سيتلقى الغذاء المناسب من الرضاعة الصناعية والحصول على العناصر الغذائية اللازمة، مشددا على عدم إعطاء طاقم التمريض مياه بسكر أو جلوكوز للطفل، إلا في بعض الحالات التي يضطرون فيها لإمداده بكمية بسيطة من الجلوكوز حتى يحصل على بعض الطاقة اللازمة لإتمام عملية الرضاعة.

نصائح للقيام بالرضاعة الطبيعية بصورة صحيحة

وقدم «رفعت»، عدة نصائح للأم للقيام بعملية الرضاعة الطبيعية بطريقة سليمة وناجحة، منها وضعية صحيحة للرضاعة، بأن يكون الطفل على صدر الأم، لافتًا إلى أن وضع الرضاعة أهم من عملية الرضاعة نفسها، حيث تقتصر الرضاعة الطبيعية في هذه المرحلة على بعض القطرات التي يحصل عليها الطفل، مشيرًا إلى أن وضعية الرضاعة تتيح التلامس والحضن بين الأم والطفل، ونظر الأم لوجه الطفل سواء مغمض أو مفتح العينين، وهو ما يحقق الذكرى الحلوة المصاحبة لأول رضعة والتي تعتبر أكثر أهمية من كمية الرضاعة أو نجاح عملية الرضاعة الطبيعية من عدمها.