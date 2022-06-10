«طبيب أطفال»: على الأم طلب مساعدة الأب عند استحمام المولود لأول مرة

شدّد الدكتور محمد رفعت، طبيب أطفال، على ضرورة ألا تكون الأم بمفردها أثناء استحمام الطفل حديث الولادة الأول بالمنزل، مشيرًا إلى ضرورة وجود الأب أو الجدة أو أخت الأم، لافتًا إلى أن الشريك المثالي والمساعد الأفضل هو الزوج، وأن الاستحمام الأول للطفل حديث الولادة هي من الذكريات الجميلة التي تظل محفورة في وجدان الوالدين.

الاستحمام سريعًا وبدون أخطاء

وأكد رفعت في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على«راديو 9090»، على ضرورة أن تكون جميع الأدوات المستخدمة قريبة من الأم وفي متناول يدها، أثناء استحمام الطفل المولود لأول مرة بالمنزل، لافتًا إلى ضرورة أن يتم الأمر بصورة سريعة وبدون أخطاء في نفس الوقت.

الاستحمام بماء فاتر

وقال طبيب الأطفال إن الطفل في هذا العمر يكون نظيف بالفعل، وبالتالي لا يستغرق وقت طويل في عملية التنظيف، مشيرًا إلى ضرورة قياس درجة حرارة الماء، وأن يكون الاستحمام بماء فاتر غير بارد أو ساخن.

الليفة الإسفنج

وأوضح رفعت أن إستخدام الليفة المصنوعة من الأسفنج تعتبر مثالية للطفل حديث الولادة، لافتًا إلى إمكانية الإستغناء عنها والإكتفاء بسائل الاستحمام فقط، موضحًا ضرورة مساعدة الأم نظرًا لبكاء الطفل في هذا العمر عند الإستحمام وإصابة الأم بالتوتر في بعض الأحيان، عكس رد فعل الأطفال الأكبر قليلًا حيث يتكون لديهم حب للماء وللإستحمام.

تركيز الأم

ولفت طبيب الأطفال إلى ضرورة انتباه الام الكامل وتركيزها أثناء استحمام طفلها المولود لأول مرة، مشددًا على عدم تشتيت إنتباها بأي أمر آخر مثل جرس الهاتف أو جرس المنزل أو إستدعائها من قبل أفراد الأسرة، فلابد ألا تنتبه الأم إلا لإتمام الاستحمام بصورة صحيحة.

غلق النوافذ

وأشار رفعت إلى ضرورة إغلاق جميع نوافذ المنزل قبل استحمام الطفل المولد، تجنبًا لوجود أي تيارات هواء، لافتًا إلى إمكانية استحمام للطفل المولود خارج الحمام، قد تكون غرفة من الغرف، وهو ما يؤدي لمزيد من الراحة للوالدين لإمكانية جلوسهم.

تنظيف عين الطفل

ونوه طبيب الأطفال لضرورة تنظيف عين الطفل المولود أثناء الاستحمام باستخدام القطن، مع وضع قطرة خاصة بالعين تكون محددة من قبل مستشفى الولادة، مشددًا على ضرورة تجهيز ملابس الطفل والحفاضة، في متناول يد الأم لإرتدائها مباشرة بعد إتمام عملية الإستحمام، على أن يكون تنشيف الطفل أثناء إرتدائه لملابسه.