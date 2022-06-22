الآن على «الوطن».. نتيجة ترقيات الموظفين يوليو 2022

أعلن الآن، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، نتيجة ترقيات يوليو 2022، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وبعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين.

ترقية أكثر من 500 ألف موظف بالحكومة

وتشمل حركة ترقيات يوليو 2022، ترقية أكثر من 500 ألف موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وبعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، الخاضعة وغير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2017.

رابط معرفة نتيجة ترقيات يوليو 2022

وحصلت «الوطن» على الرابط واللينك الخاص بالترقيات، إذ يستطيع الموظف الدخول على الرابط ومعرفة نتيجة ترقيته من هنا.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أصدر قرارا بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، بدءا من الأول من يوليو 2022.

إتاحة الموقع الإلكتروني للاستعلام عن ترقيات يوليو 2022

وقال رئيس «التنظيم والإدارة» الدكتور صالح الشيخ، إنه ستجري إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه، عبر موقع الجهاز، صباح غد الخميس الموافق 23 يونيو، الذي يواكب الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

وأضاف «الشيخ»، أنه ووفقا لمشروع قرار ترقية يوليو 2022 للموظفين، فإن الموظف يستحق اعتباراً من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.

وتضمن القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30/6/2022 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.