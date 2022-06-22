نشأت الديهي عن إعلان مبروك عطية اعتزال الإعلام: «الاعتذار من شيم الرجال»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مبروك عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أعلن اعتزاله الإعلام بعد الهجوم عليه بسبب فيديو «نيرة» طالبة جامعة المنصورة، التي قُتلت على يد زميلها محمد عادل موضحًا أن تصريحات «عطية» في فيديو الإعلان عن اعتزاله «سفسطة مبروكية»، موجها حديثه لـ«عطية»: «اصمت يا دكتور مبروك الاعتراف بالحق فضيلة، الاعتذار من شيم الرجال ومن شيم العلماء».

الاعتذار من شيم الرجال ومن شيم العلماء

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك رسالة مهذبة من مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية للدكتور مبروك عطية، أكد خلالها أن الانتقاص من أخلاق المحجبة أو غير المحجبة؛ أمر يحرمه الدين، ويرفضه أصحاب الفطرة السليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومنكرة.

الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه

وفي ملف آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه في خطوة أولية نحو إجراء انتخابات مبكرة بدون قرار من الحكومة أو الرئيس، وهذا يشير لوجود مشكلة في نظام الحكم في إسرائيل، موضحًا أن منصور عباس، الإخواني الذي يوصف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه عضو كنيست باع نفسه لليهود، يلمح للعودة للقائمة العربية المشتركة بعد اتفاق حل الكنيست.