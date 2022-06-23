سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 23-6-2022 في الأسواق المحلية

يعد البيض من أكثر العناصر الغذائية التي تحتوي على البروتينات والكالسيوم الذي يحتاج إليه الجسم، ويحرص الكثير من المواطنين على متابعة سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، حتى يستطيعون تحديد حاجتهم من البيض لشراء الكمية المطلوبة، إذ أنه وجبة سهلة ولذيذة يمكن الاستعانة بها في الفطار أو العشاء.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر طبق وكرتونة البيض شهد استقرارًا في السوق، ليصل سعر طبق البيض الأحمر إلى قيمة مالية تتراوح بين 51 و53 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين 54 و55 جنيهًا.

وأشار «السيد» إلى أنّ سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة، وصل إلى سعر يتراوح بين 47 و48 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك ليصل إلى سعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة، فيما وصل سعر البيض البلدي إلى نحو 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في المحلات التجارية

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات التجارية الكبرى ليشهد استقرارًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

جاء سعر كرتونة البيض المكونة من 10 بيضات نحو 26 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأبيض، التي تتضمن نحو 20 بيضة فتراوح سعرها بين 38 و46 جنيهًا.

فيما وصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و47 جنيهًا، بينما وصل سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة إلى 65 جنيهًا، و75 جنيهًا في بعض المحلات.