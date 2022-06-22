وفاة شقيقة وزير التنمية المحلية.. وصلاة الجنازة غدا بمسجد السيدة نفيسة
كتب:
وائل فايز
10:45 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
نعت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية المحلية، في بيان، شقيقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التي غيبها الموت اليوم الأربعاء 22 يونيو.
وأكد البيان، أن صلاة الجنازة ستقام على شقيقة وزير التنمية المحلية، غدا الخميس 23 يونيو، عقب صلاة الظهر، في مسجد السيدة نفيسة.
وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية المحلية، أن تلقي العزاء سيكون تلغرافيا على مقر الوزارة بحي الدقي.