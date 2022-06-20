الجامعات تبدأ إعلان نتائج التيرم الثاني لعدد من الكليات نهاية الأسبوع المقبل

وجَّه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بضرورة الإسراع من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021ـ2022 خلال اجتماع المجلس الشهر الماضي، وفي السياق ذاته كشف عدد من عمداء الكليات بالجامعات على الانتهاء من تصحيح أكثر من 70% من الامتحانات، خاصة للطلاب الدراسين بنظام الساعات المعتمدة، والبدء في إعلانها الأسبوع المقبل للفصل الدراسي الثاني.

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021ـ2022

وقال الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من تصحيح امتحانات 70% من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الفرق الدراسية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنه بنهاية الأسبوع المقبل سيتم الكشف عن نتائج امتحانات العديد من الشعب الدراسية والكليات، بعد الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها بدقة تنفيذا لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

نتائج امتحانات التيرم الثاني

وفي السياق ذاته، أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري لمرحلة البكالوريوس، وذلك بعد انتهاء أعمال امتحانات برامجها الخمسة وهي الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية والآثار اليونانية وعلوم الآثار وإدارة المتاحف، و أكدت الكلية أنه جرى إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع الالتزام بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في الإسراع من إعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت، تيسيراً على الطلاب.