حكم نهائي برفض مساواة الثانوية الإنجليزية بالمصرية للقبول في الجامعات

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة فحص، برفض الطعون المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية «ig» التي طالبوا فيها بمساواة الثانوية الإنجليزية بالمصرية حال التقدم للجامعات.

الطعن على قرار وزير التعليم العالي

وطالبت الطعون على حكم محكمة أول درجة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.

وأصبح الحكم نهائيا، إذ كانت محكمة القضاء الإداري، قضت أيضا في 29 يناير الماضي، برفض الدعاوى التي كانت تطالب بذات الطلبات.