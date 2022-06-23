 عضو مجمع البحوث الإسلامية: بعض الأصوات غير الملتزمة أساءت للدين

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن التصريحات الدينية المثارة مؤخرا على يد أحد علماء الدين لا تتضمن إساءة للمرأة فقط، بل تتضن إساءة للرجل أيضا لأنه يصور الرجل في إطار الفكر الإسلامي بأنه يسير وراء كل فتاة يراها ويتحرش بها بل ويقتلها، محذرا من الانطباع الخاطئ المنتشر عن الرجل الإسلامي.

المرؤة والحياة تمنع الرجل أن ينظر للمرأة نظرة سيئة

وأوضح «النجار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المرؤة والحياء تمنع الرجل أن ينظر للمرأة نظرة سيئة مشيرا لقوله تعالي «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»، مؤكدا أن الله أمر بغض البصر والحفاظ على حياء المرأة وحياتها وكرامتها.

النبي أوصى بالمرأة في حجة الوداع

وأشار «النجار» إلى أن النبي أوصى بالمرأة في حجة الوداع وأوصانا الله بحمياتهن والحفاظ عليهن، مستنكرا ما فعله طالب المنصورة في زميلته «حزين أن يكون من بين شباب الجامعات شاب بهذه الأخلاق التي توصله لقتل زميلته التي ربما كان من الممكن أن تكون عالمة مفيدة لأمتها أو زوجة صالحة لمن يتزوجها، أو أم فضلى تربي للمجتمع وتضيف إليه».

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام أسيئ إليه من الأصوات غير الملتزمة وكل منهم يعتلى منصة أو قناة ويتحدث بما لا يليق بأخلاق الداعية أو الإسلام أو المرؤوة.