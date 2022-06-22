3 بلاغات من «أبو القمصان» ضد مبروك عطية: إحنا مش عايشين وسط ضباع

« الدعوة لتعطيل الدستور وازدراء الدين الإسلامي وارتكاب جريمة على الإنترنت».. بهذه التُهم الثلاث تقدمت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، بسبب تعليقه المثُير للجدل على مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها محمد عادل، بعد رفضه الارتباط بها، إذ قام بنحرها وطعنها علنًا أمام سور الجامعة على مرأى ومسمع من الجميع.

تصريح الدكتور مبروك عطية على مقتل الطالبة نيرة أشرف

تعليق الدكتور مبروك عطية كان «عاوزة تحافظي على نفسك البسى قفة وإنتي خارجة، لا حد هيقتلك ولا حد هيجري وراكي»، لكن «أبو القمصان»، ذكرت في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أنه للأسف الشديد لا يوجد خطاب ديني يُمكن الاستناد إليه، الأمر الذي دعا لتصدر من يصفون أنفسهم بالدعاة أو الشيوخ، «نحن الآن أمام دعاة فانكي، وأمام ازدراء أديان وكلام سوقي لا يمكن لأحد قبوله، ولا يصح خروجه من شخص أزهري أو داعية إسلامي».

الدولة المصرية دولة مؤسسات وقانون

وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن تصريحات الدكتور مبروك عطية، على واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف كان به قدر من الاستظراف وصل إلى مرحلة الإهانة للدولة بأكملها، إذ صور شباب مصر وكأنهم ضباع سيقتلون وسيأكلون كلًا من لم ترتدي الحجاب، موضحة أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقانون، ولا أحد يقبل مثل هذه التصريحات، التي قد تضر بالسياحة والاقتصاد في مقتل.