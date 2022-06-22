حورية فرغلي تنفي خطوبتها: عرفت الخبر وأنا في المستشفى

نفت الفنانة حورية فرغلي، ما تردد عبر مواقع تواصل الاجتماعي، منذ ساعات، حول خطوبتها، وقالت لـ«الوطن»: «الكلام ده غير صحيح، أنا تفاجأت بكم الاتصالات التي وصلتني للسؤال عن صحة هذا الخبر، أنا كنت منذ قليل في المستشفى، بسبب خراج ظهر لي فجأة، لتنهال علي اتصالات وعلمت منها أنني اتخطبت».

أضافت حورية فرغلي: «لو حصل بالفعل وتمت خطبتي سوف أقول لكل الدنيا عشان أكيد هكون سعيدة وفرحانة وعايزة سعادتي وفرحتي جمهوري يشاركني فيها».

حورية فرغلي في مسلسل «أيام» بعد الأزمة الصحية

وعقب تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، شاركت حورية فرغلي، في مسلسل «أيام»، بطولة الفنان رياض الخولي، وسلوى خطاب وشيري عادل، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

ونال المسلسل إشادات جمهور حورية فرغلي بعد غياب طويل بسبب أزمتها الصحية منذ سفرها لإجراء عدة جراحات في أنفها.

المسلسل ينتمي لمسلسلات الـ45 حلقة، من تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب».

حورية فرغلي تنتظر عرض فيلم «براءة ريا وسكينة»

وتنتظر حورية فرغلي، عرض فيلم «براءة ريا وسكينة»، وتدور أحداثه الفيلم حول قصة ريا وسكينة الحقيقية، وتجسد وفاء عامر دور «ريا»، بينما تجسد حورية فرغلي دور «سكينة»، وتحاولان طوال الفيلم إثبات براءتهما من جرائم القتل.

الفيلم بطولة وفاء عامر، وحورية فرغلي، وحسن عبدالفتاح، وشريف باهر، وأشرف مصيلحي، ومنه فضالي.