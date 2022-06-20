حورية فرغلي تعلن ارتباطها بعد أزمتها الصحية الأخيرة

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم بحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلانها عن ارتباطها رسميًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد أزمتها الصحية التي مرت بها وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية في الأنف.

حورية فرغلي تعلن ارتباطها

حيث شاركت الفنانة حورية فرغلي جمهورها صورة لها مرتدية فستانًا أسود قصيرًا، وعلقت عليها قائلة: «وحشتوني»، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة، وحين سألها الفنان محمد عيد الصغير عن حقيقة ارتباطها قائلًا: «انت مرتبطة؟»، أجابته قائلة: «للأسف»، مما أثار الجدل والعديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباطها، فضلًا عن تمني السعادة لها من قبَل جمهورها.

آخر أعمال حورية فرغلي

جاءت آخر أعمال حورية فرغلي من خلال مشاركتها في مسلسل «أيام»، والمسلسل بطولة الفنان رياض الخولي، وسلوي خطاب وشيري عادل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

كما تنتظر «فرغلي» عرض فيلم براءة ريا وسكينة، الذي تدور أحداثه حول محاولة إثبات براءة سفاحتي الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقوعهما فريسة ظروف المجتمع وقسوته، والفيلم بطولة وفاء عامر، وحورية فرغلي، وحسن عبدالفتاح، وشريف باهر، وأشرف مصيلحي، ومنه فضالي، وغيرهم من الفنانين.

حورية فرغلي تثير الجدل حول رؤيتها للجن في منزلها

وجدير بالذكر أن حورية فرغلي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية حول رؤيتها للجن، وقالت في أحد البرامج التليفزيونية إن منزلها تسكنه العفاريت، كما يمكنها رؤيتهم والتواصل معهم، مما أثار كثيرًا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمهاجمتها قائلاً: «إن هذا التصريح الهدف منه هو إثارة الجدل من أجل الشهرة».