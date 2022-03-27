حورية فرغلي ومنى فاروق بالحجاب: فرحانين وفخورين «فيديو»

ظهرت الفنانتين حورية فرغلي ومنى فاروق، بالحجاب، من كواليس مسلسل أيام، والذي عُرض مؤخرًا، وذلك في أول تعاون فني لهما سويًا، إذ أعربا الطرفين عن سعادتهما البالغة بتلك التجربة.

حورية فرغلي: الواحد مش بيعرف بني آدم إلا لما بيعاشره

وأشادت حورية فرغلي، بتجربتها مع منى فاروق، حيث قالت في مقطع فيديو مصور، نشرته الأخيرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «أول مرة نمثل مع بعض أنا ومنى، ماكنتش أتخيل إن المشهد يطلع تحفة كده، أنا ومنى كويسين أوي مع بعض.. وفعلا عاوزة أقولكم على حاجة.. الواحد مش بيعرف بني آدم إلا لما بيعاشره».

وأضافت حورية فرغلي: «أنا فرحانة جدًا بمعرفتي بمنى فاروق، وسعيدة جدًا إننا بقينا أصحاب، وإنّ شاء الله مع بعض في الأعمال الجاية بإذن الله.

حورية فرغلي لـ منى فاروق: إيه أستاذة دي.. هتكبريني ليه يخرب بيتك

ومن جانبها، أعربت منى فاروق، عن سعادتها البالغة لتعاونها مع حورية فرغلي، قائلة: «أنا مبسوطة وفخورة إن اشتغلت معاكي.. أنا حبيت أستاذة حورية جدًا»، لتُقاطعها حورية فرغلي مازحة بقولها: «إيه أستاذة دي.. هتكبريني ليه يخرب بيتك».

وأضافت منى فاروق، «حورية على المستوى الشخصي أحسن واحدة قابلتها في حياتي وبتسأل على كل الناس.. وأول يوم تصوير اتصلت عليا وسألت عليا مخصوص.. أنا بحبها أوي».

وأشاد أحد المتابعين بموقف حورية فرغلي، تجاه منى فاروق، حيث قال: «محدش معصوم من الغلط وربنا غفور رحيم وربنا يهدينا جميعًا.. ساعات الواحد وقت ضعف بيعمل أشياء غلط كتير ربنا نغفر لأن ربنا غفور رحيم وهي لو غلطت في غلطت في حق نفسها ودة ربنا بيسامح فيه».