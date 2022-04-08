حورية فرغلي: سعيدة بتجربة المسلسلات الإذاعية وأتمنى تكرارها

حضرت حورية مساء أمس أحد الخيم الرمضانية والتي حضره عدد من الفنانين والإعلاميين وأحياها المطرب محمد عدوية، وبخلاف حورية فرغلي، حضر أيضا كل من نور إيهاب والإعلامي جمال فهمي وغيرهم من الفنانين والشخصيات العامة.

وقالت «حورية» إنها سعيدة بحضورها لأول مرة منذ سنوات خيمة وسط جمهورها والأجواء الرمضانية، كما غنى لها المطرب محمد عدوية خلال إحيائه الحفل، أغنية «يا بتاع التفاح، دي حورية يا ولا»، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالترحيب الكبير من قبل عدوية، وقالت لـ«الوطن»، إنها تحب صوت محمد عدوية بشكل كبير وهو من الأصوات القريبة إلى قلبها.

«حورية»: أتمنى تكرار تجربة العمل الإذاعي

أما عن تجربة المسلسل الإذاعي «آدم وحورية والعوالم الخفية»، قالت حورية فرغلي، إنها سعيدة بهذه التجربة وتحب الإذاعة وتتمنى تكرار التجربة مرة أخرى، أما عن العمل بمسلسل كوميدي، قالت إنها أحبت السيناريو بالإضافة إلى التعاون مع بيومي فؤاد، الكوميديان الذي يحبه الجميع.

يذكر أن «حورية»، يذاع لها مسلسل «آدم وحورية والعوالم الخفية» على الراديو مع الفنان بيومي فؤاد، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الكوميدية وهو إنتاج شركة دويتو.

حورية فرغلي عن مسلسل الأيام: راضية عن أدائي فيه

كما عرض لها قبل السباق الرمضاني مسلسل «أيام»، وشاركها البطولة كل من شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب وميدو عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي من 45 حلقة، وجرى تصويره بالكامل في لبنان.

وقالت حورية فرغلي، إنها سعيدة بعودتها للدراما من خلال مسلسل «أيام»، خاصة أنه المسلسل الأول الذي تشارك فيه بعد العمليات التي خضعت لها في أنفها، مشيرة إلى أن نجاح المسلسل كان مقنعا وهي راضية عنه بشكل كبير.