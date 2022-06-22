مقتل شاب طعناً في مشاجرة بالإسماعيلية والقبض على المتهم 

لقى شاب في الثلاثينيات من العمر مصرعه مساء اليوم الأربعاء، بطعنة نافذة، في مشاجرة نشبت في منطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، اخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب إثر تلقيه طعنة نافذة، أثناء مشاجرة بشارع «السبع بنات»، دائرة قسم أول شرطة الإسماعيلية.

انتقال رجال البحث الجنائي لمحل الواقعة

وعلى الفور، وجه مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير المباحث، والعميد محمد صلاح، رئيس مباحث المديرية، لفحص الواقعة.

وألقت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم انور القاضي، القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، واقتياده للتحقيق معه، والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

مشادة بين المتهم والمجني عليه سبب المشاجرة

وذكرت مصادر أمنية أن مشادة وقعت بين المتهم والمجني عليه، أخرج فيها المتهم سلاحاً أبيض بحوزته، سدد طعنة نافذة للمجني عليه، أودت بحياته على الفور.

وأضافت المصادر الأمنية أن المتهم له معلومات جنائية، فيما يجري رجال البحث الجنائي تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، لمعرفة سبب الجريمة وملابساتها.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، لحين انتداب الطبيب الشرعي، وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.