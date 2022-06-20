العثور على جثة طفل غريق في ترعة الإسماعيلية ببورسعيد.. «كان بيلعب»

عثر أهالي منطقة الكيلو 14 على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، صباح اليوم الاثنين، على جثة طفل، عمره 4 سنوات، غريق في مياه الترعة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة الطفل علي محمد علي متوفياً في مياه الترعة.

محضر بتغيب الطفل

وقالت المصادر الأمنية، إن والد الطفل حرر محضراً أمس في قسم شرطة ثان الإسماعيلية، يفيد بتغيب نجله، وتوقعه بتعرضه للغرق في مياه الترعة إثر انزلاق قدميه في مياه الترعة خلال لهوه.

وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث بالتعاون مع الإنقاذ النهري لتمشيط المكان، إلا أنه تم العثور على جثة الطفل غريقا اليوم الاثنين قرب منطقة الكيلو 14.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت جثمان الطفل إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الأمنية، أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان لحين انتداب مفتش الصحة ومعاينة ومناظرة الجثمان، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

بحث على مدار 24 ساعة

وانتشرت صور الطفل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات «فيسبوك» في محافظة الإسماعيلية، بعد تغيب الطفل منذ أمس.

وأشار مقربون من الأسرة إلى أن الطفل كان يلهو أمام منزله على مقربة من ترعة «الإسماعيلية»، ومدخل منطقة الكيلو 2، واختفى فجاة دون معرفة مكانه.