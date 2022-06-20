تطورات إصابة 5 من مراقبي الامتحانات في الإسماعيلية: حالاتهم غير مستقرة

كشفت مصادر طبية في مستشفي أبو خليفة للطوارئ ان الحالة الطبية للمصابين من مراقبي الثانوية الأزهرية غير مستقرة وبينهم حالات صعبة.

وأضافت المصادر أن المستشفي استقبل 5 حالات مصابين وصلوا بسيارات الإسعاف اليوم الإثنين بينهم رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بمدينة القنطرة غرب.

مصرع شخصين في الحادث

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن مصرع مصرع شخص في الأربعينات من العمر يدعي محمد م.أ، مقيم بالقنطرة غرب وخالد.أ.ص 37 سنة، مقيم بميدنة القنطرة شرق.

وأضافت المصادر ان المتوفي الأول توفي في مكان الحادث فيما توفي الثاني فور وصوله مستشفي أبو خليفة للطوارئ متأثراً بإصابته بغيبوبة تامة وكسور مختلفة ونزيف داخلي.

وقالت المصادر الطبية إنه جرى نقل جثمان الأول لثلاجة مستشفي حميات الإسماعيلية، فيما تم التحفظ علي جثمان الثان في مستشفي أبو خليفة لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، 45 سنة، رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب بكسور مختلفة في الجسم ومساعده يوسف صابر يوسف، 47 سنة مصاب بجرح بالرأس وكسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج، وزينات حسن حسين، 55 سنة، مدير معهد صلاح حمزة بالقصاصين، وعضو لجنة بالثانوية الأزهرية بالقنطرة مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر باليد اليمنى.

كما أسفر الحادث عن إصابة أسامة عبد العزيز حسين، 42 سنة عضو اللجنة بكسور في اليد والقدمين وعليا ممدوح كامل، 42 سنة عضو اللجنة بإصابات خطيرة وفي حالة صحية صعبة.

وأشارت المصادر الطبية إلي ان المصابة الأخيرة تم إدخالها إلي غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة لها ومحاولة إنقاذها فيما يخضع لباقي المصابين للإسعافات.

تفاصيل الحادث

وتعرضت السيارة ملاكي رقم "ط ن ي 8427"، للتصادم مع سيارة أخري تحمل لوحات رقم "ط ه س 7845"، على طريق "القنطرة غرب -الصالحية.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف نقلت المتوفي في مكان الحادث إلي ثلاجة مستشفي الحميات، فيما تم نقل المصابين إلي مستشفي أبو خليفة وتوفي مصاب آخر فور وصوله.