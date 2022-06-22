مصرع عامل في انقلاب موتوسيكل على «زراعي بني سويف»

لقي عامل في العقد الخامس من العمر مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع مساء اليوم الأربعاء، إثر إنقلاب دراجة نارية أمام مركز شباب قرية «الشنطور»، بدائرة مركز سمسطا، تم استدعاء سيارة إسعاف تولت نقل جثته إلى مستشفى سمسطا المركزي.

بلاغ بوفاة شخص في حادث مروري ببني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية أمام مركز شباب قرية الشنطور بدائرة مركز شرطة سمسطا، ونتج عنه وفاة عامل بمكان الحادث.

نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة نقلت جثة المتوفي «جودة ح. د.»، 45 عامًا، مقيم قرية الشنطور بمركز سمسطا، إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

إصابة 11 شخصاً في حادث تصادم بدائري ببا

وكانت محافظة بني سويف قد شهدت مساء اليوم الأربعاء، حادث مروري ناتج عن تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالطريق الدائري في مركز ببا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 طلاب وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.