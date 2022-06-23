«حماية المستهلك»: موظفو الجهاز تصدوا لوقائع الرشوة وليس العكس

أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانا توضيحيا حول ما نشر بعد حكم محكمة الجنايات بالحبس 3 سنوات، والعزل من الوظيفة للمستشار القانوني للجهاز، الذي كان منتدبا للعمل به.

وأكد البيان، أن الحكم بالحبس لا يخص أي من موظفي جهاز حماية المستهلك، وأن مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة، وأنه أوهم مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز؛ لإلغاء قرارا اتخذه الجهاز ضد الراشي بحظر منتجاته الطبية، مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.

القبض على المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن مرتكب الواقعة قد حاول مرارا وتكرارا التأثير على موظفي الجهاز المعنيين بالرقابة على الإعلانات المضللة، مشددا على أن «موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهي القوة والنزاهة، ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بالمخالفات كافة، وتم على إثرها إحالة الواقعة كاملة للنيابة العامة، للتحقيق في ارتكاب الراشي مخالفة السلوك الخادع والإعلان المضلل، وبيع منتجات طبية غير مرخصة، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى استمرار الجهاز في منعه من نشر إعلاناته على القنوات الفضائية كافة».

الاستمرار في مكافحة الجرائم كافة

وأضاف بيان «حماية المستهلك»: «الجهاز يؤكد عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة الجرائم كافة، التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري».

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت أمس الأربعاء، بالحكم بالسجن 3 سنوات للمستشار القانوني بجهاز حماية المستهلك والعزل من الوظيفة، وجاء في نص القرار إحالة موظف في جهاز حماية المستهلك المتهم بتقاضي رشوة، الذي ألقي القبض عليه مع صاحب شركة من قبل الرقابة الإدارية.