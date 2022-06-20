«حماية المستهلك» يجهز قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إدارات الجهاز قاربت على إعلان قائمة بيضاء بأسماء مراكز الصيانة المعتمدة لشركات السلع المعمرة، والتي تضمن للمستهلك فيما بعد حقوقه كافة، في ضمان وصيانة السلعة كما ينص القانون، دون حدوث أي مخالفة من جانب الشركة المتضمن وجود اسمها ضمن القائمة.

قائمة بيضاء لشركات السلع المعمرة

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لـ«الوطن» أن القائمة البيضاء للسلع المعمرة ستكون أيضا معتمدة من هيئة الرقابة الصناعية، مع رفع أسماء الشركات التي تحفظ حقوق المستهلك سواء في الصيانة أو في العمر الافتراضي للسلعة، مشيرا إلى إعلانها خلال الأيام المقبلة.

ونوه بأن أسماء الشركات التي ستدرج في القائمة البيضاء للسلع المعمرة ستعتمد من قبل هيئة الرقابة الصناعية، مشيرا إلى إتاحة القائمة أمام المستهلكين للتعرف على مراكز الصيانة المعتمدة للتعامل معها.

وأكد أنه يجرى أيضا تخصيص خط ساحن للقائمة البيضاء للسلع المعمرة لتلقي اتصالات المواطنين من خلاله، من أجل إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاتصال عبر هذا الخط، واختيار الشركة التي يرغب فيها لصيانة السلع.

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك

تجدر الإشارة إلى أن الخط الساحن لجهاز حماية المستهلك يحمل رقم 19588، والذي يستقبل شكاوى المواطنين من الشركات والمعاملات التجارية، إذ استطاع جهاز حماية المستهلك تخفيض زمن حل شكاوى السلع المعمرة إلى 3 أيام فقط.