وزير الإنتاج الحربي يبحث مع مسؤول مجري مجالات التصنيع العسكري

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بجمهورية المجر، يرافقه مدير عام شركة ابتكار صناعة الدفاع الوطني المحدودة، لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية في عدد من المجالات المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالدكتور لازلو بالكوفيتش وقدم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد، وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، كما قدم وزير الدولة للإنتاج الحربي نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة.

ترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية

وأكد «مرسي»، أن التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية؛ لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتنا ومصانعها، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة.

وتطرقت المباحثات خلال اللقاء، إلى بحث إمكانية التعاون المشترك بين الشركات والوحدات التابعة للوزارة وشركة ابتكار صناعة الدفاع الوطني المحدودة، في مجال عمل الشركة بتدبير بعض الأصناف والخامات التي تدخل ضمن عمل الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

مستقبل التعاون بين مصر والمجر يكمن في التقارب الاقتصادي

من جانبه، أكد أوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة، أن مستقبل التعاون بين مصر والمجر يكمن في التقارب الاقتصادي وهو ما يمكن أن يحدث من خلال الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجانب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المجر في ديسمبر الماضى كانت ذات أهمية كبرى في هذا الإطار، فقد قدما حوافز وفيرة للمستثمرين في مصر للشركات المجرية، من خلال منتدى الاستثمار في المجر.

وأضاف السفير، أنه أصبح واضحا لدى مجتمع الأعمال في المجر، أنه يوجد اهتمام لديهم بالاتجاه إلى مصر ولهذا وفي إطار متابعة نتائج تلك الزيارة بدأنا في تنظيم زيارات لشركات مجرية منتقاة إلى مصر، ونأمل في أن تستطيع الشركات المجرية المشاركة في الفرص الاستثمارية، التي توفرها مصر وخصوصًا من خلال التعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمجر

بدوره، أشار الدكتور لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والصناعة بجمهورية المجر، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية، التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيدًا لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين.

ولفت «بالكوفيتش»، إلى أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين الصناعة، باعتبارها أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية والتى تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

وفي نهاية اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تبادل الزيارات الميدانية للأطقم الفنية من الجانبين؛ للتعرف أكثر على الإمكانيات وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، إذ تسعى وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع شركات مجرية جديدة، من خلال دراسة ومناقشة أوجه التعاون المشتركة وتحديد سبل التعاون، التي يمكن البدء بها بين الطرفين وبما يساهم في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم الاقتصادين المصري والمجري على حد سواء.