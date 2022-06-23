طالب بمدرسة الضبعة النووية يمثل مصر في مسابقة «مايكروسوفت» بأمريكا

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن وزارة التعليم أعلنت أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship، والمؤهلين لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة، وبرعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وفاز حسين وليد حسين ذكي، طالب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، ووقع الاختيار عليه ضمن أفضل 6 مشاركين على مستوى الجمهورية في المسابقة العلمية التي شارك فيها 3500 طالب من جميع المحافظات، في إنجاز جديد يضاف لسلسلة نجاحات طلاب المحافظة في تحقيق التميز بكافة مسابقات الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.

جيل جديد متسلح بتكنولوجيا العصر

وأضاف وكيل تعليم مطروح، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، أن هذه المسابقة العلمية الكبرى تأتي في إطار اهتمام الوزارة بإعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية على دراية بأهم متطلبات العصر ومواكبة التطور التكنولوجي.

طالب مدرسة الضبعة النووية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن الوزارة تنظم هذه المسابقة بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الداعمة، ونفذت على مستوى الجمهورية من خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولى «التمهيدية»، واشترك فيها ما يقرب من 3500 طالب على مستوى الجمهورية، وتم تدريبهم على البرامج المشاركة بالمسابقة، وفي المرحلة الثانية جرى اختيار أفضل 2000 طالب، وجرى تصفية 130 طالبا بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة، مشيرا أنه تم الإعلان عن اختيار أفضل 6 طلاب من بينهم طالب من مدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح لتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية، حيث سيشارك في هذا العام 119 دولة وتجري فعالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.