سوهاج الأولى على الجمهورية وتمثل مصر دوليا في مسابقة مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية، فوز مديرية التربية والتعليم بمحافظه سوهاج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وتمثيل مصر في المسابقة العالمية لتطبيقات مايكروسوفت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيشارك فيها 179 دولة.

المركز الأول لطهطا في تطبيقات مايكروسوفت

وتمكنت الطالبة كرست هاني بالصف الأول الثانوي بمدرسة طهطا الثانوية بنات من الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى تطبيقات «word.2016»، ضمن التصفيات النهائية للمسابقة الطلابية العالمية «mos» التي أقيمت بمقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بمشاركة 130 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

«تعليم سوهاج» تهنئ الطالبة

ووجه الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، التهنئة والشكر للطلاب والمشرفين المشاركين في المسابقة، مؤكدا دعمه الكامل للنماذج المتميزة من الطلاب في مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، والهادفة لخلق روح المنافسة والإبداع بين الطلاب والطالبات بما يثري المستوى العلمي والدراسي لهم.

مسابقات التطوير التكنولوجي بسوهاج

من جانبه، أوضح أميل عوض مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن المسابقة من المسابقات الوزارية السنوية التي يشارك فيها جميع الطلاب والطالبات على مستوى المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية، من خلال الاختبارات الإلكترونية حول تطبيقات ميكروسوفت المختلفة، ويتم خلالها تصفيتهم على مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

وأشار طارق أحمد على مسؤول المسابقة بمركز التطوير التكنولوجي بسوهاج، إلى المجهودات المتميزة التي بذلها المعلمون والمشرفون والمدربين في تدريب وتأهيل الطلاب بمختلف مدارس المحافظة، للمشاركة في تصفيات المسابقة التي ساهمت بشكل كبير في الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بجانب حصول مديرية التربية والتعليم بسوهاج على المركز الأول في عدد الامتحانات المحلية، واختيار شركة مايكروسوفت العالمية لمدربي محافظة سوهاج لتدريب المشرفين المشاركين في المسابقة.