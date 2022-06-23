نائب وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير «سور مجرى العيون» في القاهرة

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، الذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

عباس يطالب بالإسراع في معدلات تنفيذ «سور مجرى العيون»

وتجول عباس، في أماكن المشروع المختلفة، كما عقد اجتماعا مع شركات المقاولات المنفذة للمشروع، للوقوف على سير الأعمال، مشددا على ضرورة الإسراع من معدلات التنفيذ وبأعلى جودة، للانتهاء من هذا المشروع الهام في الوقت المحدد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

إنشاء 79 عمارة سكنية بـ«سور مجرى العيون»

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يشمل تنفيذ 79 عمارة سكنية بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

يذكر أن منطقة سور مجرى العيون، تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، حيث حرصت الدولة على تطويرها بما يوضمن حياة كريمة للمواطنين.