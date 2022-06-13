تعد منطقة سور مجرى العيون، واحدة من أكثر المناطق التي تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إحيائها وإعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمن، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

اختلفت صورة منطقة سور مجرى العيون عن سابق عهدها 180 درجة، لتصبح منطقة أشبه بـ«كومباوند متكامل»، يضم عددًا كبيرًا من العمارات، التي صممت على الطراز المعماري الإسلامي، بجانب أعمال «اللاند سكيب»، والمول التجاري، هكذا أصبح المظهر الجديد، لمنطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروع «سور مجرى العيون»، وفقا لتصريحات مدير المشروع، المهندس عبد الرحيم عباس، لـ«الوطن».

سور مجرى العيون.. كومباوند سكني ومول تجاري على مساحة 95 فدانا

- تبلغ مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 95 فدانًا.

- يحتوي على مبنى تجاري ترفيهي يضم: 163 غرفة فندقية، و41 مطعمًا، و7 كافيهات، و16 محلًا تجاريًا، ومسرحًا رئيسيًا يتسع لنحو 570 شخصًا.

- يجري العمل خلال هذه الفترة في مرحلة التشطيبات النهائية للعمارات الموجودة داخل المشروع.

- يوجد به قاعة سينما تتسع لـ132 شخصًا، ومسرحًا مكشوفًا، وقاعة لعرض الفنون.

- تضم المنطقة مول تجاري ترفيهي، على مساحة 12.5 فدان، ضمن خطة تطوير المنطقة.

- يشهد تنفيذ أسواق متنوعة، تشمل منتجات الحرف التراثية، منها: «الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين»، التي تتناسب مع منطقة الفسطاط.

- تضم منطقة سور مجرى العيون 79 عمارة، بإجمالي 1924، على الطراز التراثي الإسلامي.

- يوجد في الدور الواحد للوحدات السكنية 4 شقق.

- الانتهاء من الهيكل الخرساني لكافة العمارات السكنية الموجودة داخل المشروعات.

- تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150م2.

- الانتهاء من تنفيذ واجهات العمارات، بنسبة تصل إلى 95 %.