وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيوني، كما استعرض فيديو يوضح المسار الزمني لتنفيذ أعمال التطوير، مؤكداً أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

تنفيذ 79 عمارة بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، وقد جرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لـ77 عمارة، والانتهاء من تشطيب الواجهات لـ67 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال تشطيب باقي الواجهات والتشطيبات الداخلية وأعمال المرافق بنسب متقدمة، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، وبلغت نسبة إنجازه 72%، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تتزامن مع النهضة العمرانية

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي جرى ويجري تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.