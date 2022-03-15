تفاصيل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وآخر مستجداته

تشهد منطقة سور مجرى العيون أو «المدابغ» سابقا، منذ مارس 2021، مشروعا ضخما لتطويرها، إذ تعد واحدة من أكثر المناطق التى تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إحيائها وإعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمان، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل المشروعات الجارية داخل منطقة سور مجرى العيون، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، في بيانات سابقة لها، وهي كالتالي:

تفاصيل المشروعات الجارية داخل منطقة سور مجرى العيون

- بلغت نسبة إنجاز مشروع التطوير لنحو 65%.

- تصل التكلفة التنفيذية للمشروع حوالى 1.72 مليار جنيه.

- تبلغ مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 95 فدانا.

- يحتوي على مبنى تجاري ترفيهي، يضم: 163 غرفة فندقية، و41 مطعما، و7 كافيهات، و16 محلا تجاريا، ومسرحا رئيسيا يتسع لنحو 570 شخصا.

- كما يوجد به قاعة سينما تتسع لـ 132 شخصا، ومسرحا مكشوفا، وقاعة لعرض الفنون.

- يتصمن أيضا مشروعا سياحيا على الطراز الإسلامي.

- منطقة للفنون، والتي تضم مسرحا مكشوفا، ودور سينما ونوافير تراثية.

- مول تجاري ترفيهي، على مساحة 12.5 فدان، ضمن خطة تطوير المنطقة.

- سيتم تنفيذ نحو 79 عمارة، بإجمالي 1924، على الطراز التراثي الإسلامي.

- تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150 مترا مربعا.

- يوجد في الدور الواحد للوحدات السكنية 4 شقق، وكل عمارة بها مصعدين.

- يضم المشروع مباني ثقافية وترفيهية ومساحات خضراء.

- سيشهد تنفيذ أسواق متنوعة، تشمل منتجات الحرف التراثية، منها: «الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين».