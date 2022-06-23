اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. هل سيرفع سعر الفائدة؟

تباينت آراء خبراء الاقتصاد والبنوك والمحللين الماليين بشأن ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، وتوقع فريق منهم مواصلة لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة، على ألا تتجاوز الزيادة مقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، فيما رجح الغالبية أن يلتقط المركزي أنفاسه في هدنة يتبع فيها سياسة التثبيت الكمي.

«هيرميس» ترجح تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي

من جهته، رجَّح كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، قرار التثبيت خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، لتظل أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية للإيداع والإقراض، موضحا أنَّ الزيادة التي تمت على مدار الاجتماعين الماضيين بمعدل 3%، كافية حتى الآن.

«إنتربرايز»: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

وفي السياق ذاته، ترى «إنتربرايز» وفقا لاستطلاع رأي أجرته، أنَّه وسط ارتفاع التضخم وتسارع أكبر دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ عقود، لا تزال لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها بالبنك المركزي مساء اليوم، قادرة على اتخاذ قرارها بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وتابعت في توقعاتها، أنَّه من الأرجح أن ينتظر صناع القرار خلال اجتماع البنك المركزي لتقييم أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة على التضخم خلال يونيو ويوليو.

«رويترز»: المركزي قد يرفع الفائدة بنسب طفيفة

ووفقا لاستطلاع رأي صادر عن «رويترز»، توقعت فيه مواصلة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على الإيداع و25 نقطة أساس على الإقراض خلال اجتماع البنك المركزي اليوم، بهدف احتواء موجات التضخم، لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 11.75 و12.5%، على التوالي.

كابيتال إيكونوميكس تتوقع مواصلة المركزي التشديد الكمي

من ناحية أخرى، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال اجتماعها بـ البنك المركزي اليوم الخميس، للحد من موجات التضخم المستوردة.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ مارس استجابة للتضخم المحلي والتغيرات العالمية.

كما نصح كبير الاقتصاديين ببنك «بي إن بي باريبا»، باسكال ديفو، أنَّه على البنك المركزي المصري الاستمرار في رفع الفائدة، ليواكب البنوك المركزية العالمية في سياساتها الأكثر تشددا؛ خاصة الاحتياطي الفيدرالي.