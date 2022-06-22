قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. ما سعر الدولار الأمريكي اليوم؟

سجل مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفاعا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، ليتداول أعلى مستوى 104.5 نقطة، ليعوض بذلك الصعود جزء من خسائره التي تكبدها في الجلسات السابقة.

الدولار يصل إلى أعلى مستوياته خلال 20 عام

وبحسب بيانات «تريدينج إيكونوميكس»، فإنّ مواصلة اتجاه مؤشر الدولار للأعلى على مدار عدة جلسات، ولو ببطء، حقق أعلى مستوى له خلال الـ20 عاما الأخيرة لتداولات الأسبوع الماضي.

سعر الفائدة على الدولار سيصل لـ3% بنهاية 2022

كما أرجعت «تريدينج إيكونوميكس»، صعود الدولار الأمريكي إلى دعم التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية، ليصل سعر الفائدة على العملة الأمريكية إلى 3% بنهاية 2022.

وأشارت إلى رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، حيث يسعى للسيطرة على التضخم.

وينتظر المستثمرون في الوقت الحالي ظهور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، «جيروم باول» أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس، للحصول على نظرة جديدة حول خطط السياسة المستقبلية للبنك المركزي.

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 0.75% في يوليو 2022

فيما يتوقع المحللون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي، برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو، تليها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وبحسب بيانات «تريدنج إيكونوميكس»، فقد استفاد الدولار من التدفقات الملاذ الآمن التي حفزتها المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتاريخيًا وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وتم آخر تحديث للدولار الأمريكي - البيانات والتنبؤات والرسم البياني التاريخي - في يونيو من عام 2022.

من المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 105.72 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم التداول عند 108.83 في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية.

ويعتبر اليورو، أكبر عنصر في المؤشر ، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني «13.6%»، والجنيه الإسترليني «11.9%»، والدولار الكندي«9.1%»، والكرونة السويدية «4.2%»، والفرنك السويسري «3.6%».