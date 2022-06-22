قبل اجتماع البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر 2022

يبحث أصحاب المدخرات عن أعلى عائد محقق من استثمار أموالهم، وفي نفس الوقت تقترن رغبة الغالبية بعدم المخاطرة برؤوس الأموال، ليتجه الأفراد والقطاع العائلي وأصحاب المعاشات لتفضيل الأوعية الإدخارية المصرفية عن أي نوع آخر من الاستثمار، خاصة الإيداع بالبنوك الحكومية التي تمنح عوائد تفضيلية، نستعرض منها اليوم شهادات بنك مصر 2022.

مميزات وشروط الاكتتاب بـ شهادات بنك مصر 2022

وتعد إصدارات شهادات بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول في السوق المصرفية المحلية، متنوعة وتتباين من حيث العائد والآجال والقيمة أيضا، بجانب العديد من المميزات الأخرى ومن بينها الآتي:

- يمكن شراء شهادات بنك مصر 2022، من الفرع أو «أونلاين» عبر تطبيق الموبايل البنكي أو ماكينات الـ ATM التي تقبل الإيداع.

- يمكن كسر الشهادة واسترداد قيمتها كاملة بمرور 6 أشهر على تاريخ الاكتتاب.

- فتح حساب جاري ببنك مصر وإصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي طوال فترة الشهادة، مجانا.

- يتم شراء شهادات بنك مصر 2022، بصورة البطاقة الشخصية سارية، وإيصال مرافق، ووثيقة إثبات دخل، لمن فوق الـ 21 عاما.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، أو كارنيه الجامعة فقط، لمن فوق الـ 16سنة وحتى 21 عاما.

أنواع شهادات بنك مصر 2022

تتنوع إصدارات شهادات بنك مصر 2022، والتي يفاضل عملاء البنك بينها حسب أجل الشهادة وقيمتها والعائد عليها، نستعرض أبرزها كالتالي:

1. شهادة طلعت حرب

- تبدأ قيمة شهادة طلعت حرب من 1000 جنيه ومضاعفتها، وبدون حد أقصى.

- عائد الشهادة ثابت سنوي يصل إلى 18% ويصرف شهريا.

- أجل الشهادة يصل إلى عام، كما أنَّ عائدها الأعلى في السوق المحلية حتى الآن.

- أعلن بنك مصر عن وقف الاكتتاب بالشهادة.

تم إصدارها من قبل البنك الأهلي وبنك مصر، بهدف امتصاص أكبر قدر من السيولة بالسوق المحلية، ونجحت في جمع 680 مليار جنيه.

2. الشهادات الثلاثية بعائد 14%

تم رفع العائد على الشهادات الثلاثية من بنك مصر، إلى 14%، بعد إعلان وقف الاكتتاب بشهادات طلعت حرب.

- العائد سنوي ثابت يصل إلى 14%، ويصرف شهريا.

- أجل الشهادة 3 سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بدون حد أقصى.