بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و«العدل» لتطوير خدمات الشهر العقاري

وقّع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، لتطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري وأشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، واللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، والمستشار أشرف كامل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وفرق العمل من الجانبين.

تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

وفي تصريح له، أكد المستشار عمر مروان، أن هذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية يهدف إلى تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحديث وتأمين وثائق الدولة الرسمية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تواكب المستجدات العالمية لما يمثله قطاع الشهر العقاري من أهمية بالغة في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية وضبط وتوثيق المعاملات بين المواطنين، والارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف ان البروتوكول سيتيح تقديم البرامج التدريبية المتخصصة ضماناً لاستدامة هذا التطوير واستثمارا للعنصر البشري بهدف إعداد كوادر متخصصة مؤهلة من خلال التدريب على استخدام التقنيات الجديدة بتقديم الدعم اللوجستي والفني من خلال تجهيز قاعات لتدريب الأعضاء بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري للاطلاع على المستجدات التشريعية وآليات العمل الجديدة على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بهدف الارتقاء بالمستوي الفكري والفني والتحفيز على الابتكار.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة، أن هذا التوقيع يأتي في إطار دور البنك الأهلي المتنامي لدعم استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في خدمات التحول الرقمي ودعم الشمول المالي لتواكب أحدث التطورات والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وزيادة الإقبال على استخدام وسائل الدفع الالكتروني.

دعم تفعيل منظومة الشهر العقاري المستحدثة

وأضاف أن البنك يولي اهتماما كبيرا بدعم تفعيل منظومة الشهر العقاري المستحدثة تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، حيث أن المشروع يشمل إنشاء خط ربط مؤمن بين قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنك الأهلي المصري، والذي يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتاحة حاليا من خلال بعض فروع البنك الأهلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تتمثل في الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات، استخراج شهادات التصرفات العقارية، استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، منشورات فنية ومالية مع إمكانية إضافة ما يتم استحداثه مستقبلاً من خدمات، مؤكدا أن هذا المشروع شمل أيضا ميكنة ورفع كفاءة مكتب توثيق البنوك بالشهر العقاري حيث يقوم البنك بالمساهمة في التأثيث المكتبي لمقر قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والذي يأتي انطلاقا من ريادة البنك الأهلي نحو الارتقاء بالعمل المصرفي علي كافة المستويات.

وأشار إلى قيام البنك بإنشاء نظام منصة الكترونية امتدادا لدوره في ميكنة الاعمال الحكومية بمختلف قطاعات الدولة بهدف إتمام عمليات الدفع الخاصة بمعاملات وخدمات التوثيق بهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك عن طريق توفير ماكينات التحصيل المباشر بالإضافة الي التحصيل من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الجديدة ومنها تطبيق أرغب في عمل توكيل.