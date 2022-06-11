بعد تخفيض سعر الفائدة.. شروط قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

يكثف القطاع المصرفي الخدمات المقدمة لعملائه من مزايا وتيسيرات للحصول على القروض، وأعلن البنك الأهلي المصري عن مفاجأة خلال الايام الماضية، هي خفض سعر الفائدة 1% للحصول على قرض السيارة والقرض الشخصي وذلك لكافة الشرائح، وتم تنفيذ القرار فى جميع فروع البنك الأهلى على مستوى الجمهورية.

أسعار الفائدة

وجاء قرار البنك الأهلي المصري بتخفيض سعر الفائدة بعد عدة أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع قيمة الفائدة على الايداع والاقتراض قيمتها 2%.

ونشر البنك الأهلى بيانا تحديثيا لشروط الحصول على قرض السيارة على الموقع الالكتروني بعد قرار تخفيض سعر الفائدة على القرض الشخصي أو قرض السيارة، حيث يمكن الحصول عليهما بدون ضامن.

شروط قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

الحصول على قرض السيارة بدون ضامن.

تبدأ عملية تمويل قرض السيارة من 50 ألف إلى 3 ملايين جنيه

قرض السيارة يصل إلى 100% من قيمة السيارة الجديدة

تقسيط السيارة يبدأ من سنة ويصل الى 7 سنوات

سعر الفائدة تنافسي على حسب قرار البنك المركزي المصري

بدون مصاريف استعلام ائتماني

بدون مصاريف فتح حساب

مستندات مطلوبة لقرض السيارة

يجب على راغبي الحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي التوجه الى أحد الفروع وتقديم المستندات والاوراق المطلوبة كالاتي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية مدة القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عام في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

يجب أن يكون العميل غير مسجل فى القائمة السوداء بالنسبة للبنوك.

الالتزام بدفع الاقساط إذا سبق له الحصول على قرض.