«التعليم»: أفسدنا مخطط للغش الجماعي في الثانوية العامة 2022

حصلت «الوطن»، على التفاصيل الكاملة الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، بعد اكتشاف تحويل مئات الطلاب إلى لجان محظور التحويل إليها، وهي التي تم وصفها إعلاميا خلال السنوات الماضية بأنها لجان «الغش الجماعي».

اكتشاف تحويل قرابة 2200 طالب إلى لجان محظورة

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم اكتشاف تحويل قرابة 2200 طالب إلى لجان محظور التحويل إليها في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك بالمخالفة للإجراءات التي سبق وحددتها الوزارة لمواعيد وطريقة وشروط التحويل في الثانوية العامة، حيث تم التحقيق في الواقعة قبل انطلاق الامتحانات بأسابيع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الطلاب، ومن ساعدهم على التحويل، وتم تحويل مدراء مدارس ومسؤولين عن شؤون الطلاب في هذه المدارس للتحقيق.

الخطة تضمنت تفريق الطلاب وتوزيعهم على لجان مختلفة

وأضاف المصدر، أن الشؤون القانونية في وزارة التعليم بقيادة هشام جعفر، تولت مهمة التحقيق في الواقعة، حيث كانت هناك متابعة دقيقة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمسار التحقيقات، مع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وخالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وكل ذلك قبيل إصدار أرقام جلوس الطلاب.

التحقيقات تطول مسؤولين ببعض الإدارات التعليمية

وقال المصدر، إن التحقيقات انتهت إلى ضرورة عدم توزيع هؤلاء الطلاب المحولين بالمخالفة، على لجان ثانوية عامة بطريقة تجعل كل الطلاب مجمعين مع بعضهم في لجان معينة، بحيث لا تحدث أي وقائع غش جماعي، وحدث بالفعل وقامت الوزارة بتوزيع هؤلاء الطلاب على أكثر من لجنة لإحكام السيطرة عليها، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين ببعض الإدارات التعليمية لأنهم تساهلوا مع تحويلات هؤلاء الطلاب، سواء بحسن نية أو بتعمد.

ولفت إلى أن الوزارة كانت حددت مجموعة لجان ثانوية عامة، محظور التحويل إليها، حتى لا تكون هناك محاولات غش أثناء الامتحانات، حيث اشترطت لتسجيل أي طالب لدخول الامتحانات بهذه اللجان، أن يكون مر على فترة إقامته بذات المنطقة، عام دراسي سابق، بمعنى أن يكون أدى امتحانات الصف الثاني الثانوي في نفس اللجنة، على أن يكون محل السكن المدون في بطاقة الطالب وولي الأمر، ليس حديثا، بل مر عليه سنة على الأقل، بحيث يتم إثبات إقامته بنفس المنطقة الواقع بها اللجنة.

أفراد أمن على قدرٍ عالٍ من الكفاءة لتأمين هذه اللجان

وقال المصدر، إنه بجانب توزيع هؤلاء الطلاب على أكثر من لجنة، بخلاف اللجان المحولين إليها، وضعت الوزارة أفراد أمن على قدر عال من الكفاءة لتأمين هذه اللجان، وهو ما حال دون وجود أي وقائع غش كان الطلاب يسعون إليها من خلال هذه التحويلات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جموع الطلاب، وعدم استفادتهم بأي شكل، من هذه التحويلات أثناء فترة عقد الامتحانات.

التصدي لأية تحويلات مخالفة

وأكد المصدر، أن الوزير طارق شوقي شدّد على ضرورة التعامل مع هذا الملف بهدوء، والتصدي لأية تحويلات مخالفة في الثانوية العامة، ومحاسبة المسؤولين عنها، ونسف مفهوم لجان أولاد الأكابر من قاموس الامتحانات، وهو ما تحقق بالفعل، حيث لم يستفد أي طالب من هؤلاء.