مشاورات لخفض مدة الدراسة بالجامعات التكنولوجية للمتميزين بالمدارس الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، ملامح تعميم نظام الثلاث سنوات على جميع طلاب المدارس الفنية، وتغيير نظام الخمس سنوات، بعد تطبيق المناهج المطورة القائمة على الجدارات المهنية.

أعداد محددة بالمدارس الفنية تدرس 5 سنوات

قال نائب وزير التعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع طلاب المدارس الفنية، الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي الفني هذا العام، سيدرسون بنظام الثلاث سنوات، لكن أعداد محددة فقط هي التي ستكمل الدراسة لعامين آخرين، لتكون عدد سنوات الدراسة بالنسبة لهم خمس سنوات.

أضاف مجاهد، أن المتميزين بعد الثلاث سنوات فقط، مهنيا ومهاريا، سيُتاح لهم استكمال دراسة السنتين، على أن يتم تطوير مناهج العامين الدراسيين الرابع والخامس، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والمسؤولين عن الجامعات التكنولوجية.

تخفيض مدة الدراسة للمتفوقين بالجامعات التكنولوجية

أوضح نائب وزير التعليم: «هناك مشاورات مع التعليم العالي والجامعات التكنولوجية، للحصول على ميزة إضافية للطالب الذي حصل على شهادة الدبلوم الفني ثلاث سنوات، واستكمل دراسة الصفين الرابع والخامس الفني، بحيث يتم تخفيض مدة الدراسة لهؤلاء لطلاب بالجامعات التكنولوجية، ويحصلون على درجة البكالوريوس التكنولوجية».

يشترط أن يدرس الطلاب مناهج متقدمة

تابع مجاهد: «بشرط أن يدرس الطلاب مناهج متقدمة في السنتين الرابعة والخامسة من المدارس الفنية المتقدمة، أما المناهج التي تدرس حاليا في هذه السنًوات الدراسية، لا تصلح للمعادلة بمقررات في الجامعات التكنولوجية».

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء نظام الخمس سنوات للدبلومات الفنية في مدارس التعليم الفني، عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل، وتطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني، في إطار البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المتطورة، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وهو نظام الثلاث سنوات.