زوجة تطلب الطلاق بعد شهرين زواج: «مضيع فلوسه على المخدرات»

البكاء على حالها أصبح عادتها، فمنذ أن وقعت في حبه وهي تعاني، لكنها كانت «معمية باسم الحب» الذي دمر حياتها «كرهني في الحب وسيرته»، على حد وصف «شروق» خلال حديثها مع «الوطن» فور خروجها من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، بعد أن رفضت التصالح مع زوجها وقررت نقل دعواها للقاضي لينظر فيها وينصفها ويحكم بطلاقها منه.

طلاق بعد 6 سنين حب

بصوت يعلوه البكاء، بدأت الزوجة العشرينية في سرد سبب تواجدها بين أروقة المحكمة، لتنظر لوالدتها بحسرة وخذلان، قائلة: «6 سنين حب وكنت بتحدي الدنيا عشانه، أهلي حذروني منه، بس أنا تمسكت بيه»، مؤكدة أنه بعد أن طلب منها الزواج هرعت لوالديها بكل سعادة وأخبرتهم أن هناك شابًا يود الزواج منها، وبدأت في عد محاسنه، وكتبت لهم أشعارًا في أخلاقه، وأقنعتهم أنها تحبه وأنه مناسب لها، وبعد اللقاء الأول رفضه والدها.

ودخلت الفتاة في حالة اكتئاب وصلت مرات عديدة لمحاولتها للانتحار، وبعد فترة تقدم لها رجل آخر ووافق والدها، وبعد الاتفاق على الخطبة رفضت الزيجة، وحاولت إقناع والدها بالرجل الذي اختارته، وبعد عناد كبير وافقت عائلتها عليه، وعاد للتقدم لخطبتها مرة أخرى ووافق عليه والداها، وتمت الخطبة، وتنازلت عن معظم حقوقها لتيسر عليه أمور الزواج، وساعدته في تجهيز شقة الزوجية، ووعدها بحياة سعيدة، حسب حديث الزوجة.

40 يوم عذاب

وأضافت «شروق»، أنّها عاشت ما يقرب من 40 يومًا معه في منزل الزوجية التي بنته معه، وعاشت أحلامًا وردية على أمل أن تتحقق، لكنها استيقظت على كابوس مازال يؤرقها حتى يومنا هذا، من كثرة العذاب التي رأته معه، حيث أنه لقنها «علقة موت» ثاني يوم الزفاف أمام عائلتهما، وتحجج بأنه مضغوط من تجهيزات الزواج، ولم تحاسبه حتى على فعلته، ليصبح ضربها وإهانتها وشرب المخدرات من أساسيات يومه.

«سابني أسبوع من غير أكل في البيت، وفضلت 3 أيام هموت من الجوع، وحبسني ومنعني أكلم أهلي، لحد ما خليت جارتي كلمت أهلي وجم أخدوني، ولما جم عندي أتخانق هو وأخويا وضربوا بعض، والناس بعدتهم عن بعض بالعافية، وراح القسم عمل محضر في أخويا، ولولا أن الناس أدخلت مكنش هيتنازل»؛ للتتشجع بعدها الزوجة وتطلب الطلاق.

دعوى طلاق للضرر بعد 60 يومًا

وأنهت الزوجة حديثها بأنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكنه رفض وحاول مصالحتها، ولجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري بعد شهرين من زفافها لتطالب بطلاقها منه، وحملت الدعوى لرقم 2110.