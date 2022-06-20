«زيزي» ترفع دعوى خلع ضد زوجها البخيل.. «عنده ملايين في البنك»

أمام قاعة محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وقفت «زيزي. و» بطفليها، تنتظر الحاجب ينادي على رقم دعواها، لتدخل للمثول أمام القاضي، وتحكي له سبب خلعها لزوجها بعد 7 سنوات، وباقتراب «الوطن» منها لمعرفة قصتها، قالت: «متهنتش ساعة من يوم ما اتجوزته، وعياله محرومين من كل حاجة بسبب بخله»، ونظرت لطفليها بشفقة على ما يمرون به بسبب والدهم، واستكملت حديثها، «أنا بس عايزة حقي وحق عيالي».

«زيزي» تروي قصتها لـ«الوطن»

جلست «زيزي» على مقعد متهالك، وحكت ما مرت به في آخر 10 سنوات منذ أن تعرفت عليه، وقالت: إن حظها السيئ ساقها للتعرف على شاب يعمل في شركة ومستقر ماديًا من عائلة غنية، لكنه أوهمها أنه مستقل ومعتمد على نفسه، ولا يرغب في أموال والده، وأوقعها في حبه، وبعد عام تقدم لخطبتها ولاحظت عائلتها أنه بخيل للغاية، وحذرتها من أسلوبه في الحديث عن الأموال وحرصه.

أهلها عرفوا أنه بخيل وحذروها

«أنا عاندت مع أهلي وقولت لهم إنه بيحوش من مرتبه عشان نتجوز، وأنه بيجهز نفسه ومش عايز ياخد حاجة من أهله، زي ما فهمني»، هذه الكلمات كانت رد «زيزي» على كلام عائلتها، وأنها دافعت عنه، وأكملت الخطبة، وبعد الزواج لاحظت أنه يصرف بحذر شديد وتأقلمت معه، حتى تعيش في سلام معه.

وبعد عام أنجبت طفلها الأول، وبدأت تشعر بالمعاناة عندما زدات متطلبات طفلها، وقتها شعرت أنها تعيش مع رجل بخيل، وحاولت أكثر من مرة أن تتحدث معه عن المصروفات والمسؤوليات، لكنه قال لها إنه لم يغير طبعه وعليها أن تتأقلم على حياته وتنفق احتياجاتها فقط، وبالفعل تأقلمت وحرمها مع جميع الرفهيات، وكاد أن يلغي معظم الاحتياجات الأساسية، حسب حديث الزوجة.

رفض دخول ابنه لـحضانة

«بيحط الجنيه على الجنيه، ومش عايز يصرف علينا عشان يأمن مستقبلنا»، وبعد عامين أنجبت طفلها الثاني، وزادت المسؤوليات وبدأت تشعر بأنه يعمل كثيرًا، وبدأت تتساءل أين يضيع أمواله، وهو لا يصرف عليهم، وعندما قررت تقدم لطفها في حضانة رفض بسبب المصروفات، وتشاجر معها، وظلت على هذه الحال لسنوات، وبعد فترة من جلوسها في منزل عائلتها بسبب كثرة المشكلات، عادت للمنزل ليعيش طفلاها في استقرار مع والدهم، فوجدت الصدمة، حسب حديثها مع «الوطن».

عنده ملايين في البنك

«رجعت عشان عيالي وقولت هستحمل، لكن رجعت وهو في الشغل، وأنا بنضف الشقة لقيت ورق غريب فافتركت أنه حاجة بتاعت الشغل ومهتمش، وبعد يومين استغربت أنه جايب ورق الشغل البيت، لكن اكتشفت أنه ورق بحسابه في البنك اللي بملايين، وأنه شريك والده في كل حاجة، وهو مفهمني إنه عايش على مرتبه»، وفقًا لحديث الزوجة.

رفض طلاقها حتى لا يدفع لها حقوقها

وأضافت الزوجة وهي تنهي حديثها قبل دخولها للقاضي، أن زوجها مريض وكل همه هو جمع الأموال ليتنافس وسط أصدقائه الأغنياء من لديه صافي ثروة أكثر من الثاني، وأنها يئست من صلاح حاله، فتشجارت معه، وطلبت الطلاق لكنه رفض حتى لا يدفع لها من أمواله جنيها واحدًا، فتوجهت للمحكمة وأقامت ضده دعوى خلع، حملت لرقم 6422.