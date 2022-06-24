أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-6-2022 في الأسواق المحلية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفيتامينات والألياف الطبيعية الهامة للصحة، فهي تساعد الجسم على مواجهة الأمراض المختلفة، وتقوي الجهاز المناعة الذي يعمل على المحافظة على الجسم، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.

وتهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار الخضروات المختلفة بشكل يومي لشراء ما يحتاجه المنزل منها وفقا للميزانية الخاصة بكل منزل، وفي إطار ذلك تستعرض «الوطن» الأسعار اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

سجل سعر كيلو الجزر 3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار البلدي 3 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي 6 جنيهات للكيلو، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحار 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا نحو 7 جنيهات، وجاء سعر كيلو الملوخية بـ6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات للكيلو، كما سجل سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات، أما البسلة سجل سعر الكيلو منها 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل 2.50 جنيه.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها حتى 24 جنيها، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 2.5 وحتى 4.5 جنيه، وتراوح سعر الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، كما تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 1.5 و3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الأبيض بين 1.5 حتى 3 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و4.5 جنيه، كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات، كما تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 2 و3.25 جنيه للكيلو الواحد، أما البصل سجل سعره بين جنيه حتى جنيهين.