أسعار الخضروات اليوم الاثنين 20 -6-2022 في الأسواق المصرية

انخفاض واضح شهدته أسعار الخضروات اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو في الأسواق المحلية، مقارنة بأسعار الأيام الماضية، وذلك في جميع الأسواق بمدن ومحافظات مصر.

ونرصد من خلال السطور التالية، أسعارالخضروات والطماطم اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، بحسب الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في الأسواق.

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار الخضروات اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو بالأسواق المحلية المصرية، إذ بلغ سعر كيلو الملوخية بين 4 و6 جنيهات، في حين بلغ سعر القلقاس 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر 3 جنيهات للكيلو الواحد.

وبلغ سعر البصل 2.50 جنيه للكيلو، فيما سجل سعرالفلفل الحار 7 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفلفل الرومي 6 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الخيار البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو البسلة 8 جنيهات للكيلو، وجاء سعر كيلو الباذنجان بنوعيه الرومي والعروس بين 5 و7 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكوسة بين 5 و6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 7 جنيهات.

أسعار الطماطم اليوم

وشهدت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية انخفاضًا واضحًا ليتراوح سعرها بين 3 و5 جنيهات حسب جودتها، فيما وصل سعر كيلو الطماطم في سوق العبور إلى 2.5 جنيه، وفق الموقع الرسمي لسوق الجملة الشهير في مصر.

أسعار الخضرورات في سوق العبور

وتراوح اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو، سعر الكوسة بين 3 و4 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر بين 2 و3 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعرالبطاطس بين 2 و3 جنيهات للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر الملوخية 4 جنيهات، بينما سجل سعر الخيار البلدي لـ2.50 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الباذنجان الرومي اليوم بين 2 و2.5 جنيه للكيلو الواحد، وأما سعر البصل فتراوح بين 1.25 و2.25 جنيه للكيلو.