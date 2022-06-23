أسعار الخضروات اليوم الخميس 23-6-2022 في الأسواق المصرية

عندما يتعلق الأمر بالتغذية السليمة والغذاء الصحي فلابد من تناول أكلات ووجبات معينة، ومن ضمن الأطعمة التي تعد مهمة جدًا لصحة الإنسان، الخضروات بمختلف أنواعها، إذ تحتوي على سعرات حرارية منخفضة لذا تساعد من يريد إنقاص الوزن، كما تحتوي على العديد من الألياف الغذائية المختلفة المهمة للجسم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص الناس على متابعة كل ما يخص السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الخضروات في الأسواق وفق جولتها الصباحية، في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر الفاصوليا نحو 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات.

وجاء سعر كيلو البسلة بـ8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفلفل الحار 7 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي 6 جنيهات للكيلو اليوم الخميس 23 يونيو الجاري.

سعر الطماطم في الأسواق

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو البصل 2.50 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الجزر 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي 3 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

وسجل سعر الباذنجان الرومي بين 2 و3 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم قيمة تراوحت بين 1.5 و3 جنيهات، كما تراوح سعر الكيلو من البطاطس بين 2 و3.25 جنيه للكيلو الواحد.

وتراوح سعر الكوسة بين 3 و5.5 جنيه للكيلو.