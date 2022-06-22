أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22-6-2022 في الأسواق المصرية

تحتوي الخضروات على العديد من الألياف الغذائية المختلفة المهمة للجسم، حيث تمد الإنسان بما يحتاجه من فيتامنيات، وتعينه على اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، لاحتواء أغلب أنواع الخضروات على سعرات حرارية منخفضة، فضلا عن أنّها تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة وتحافظ على الجهاز المناعي.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الخضروات في الأسواق وفق جولتها الصباحية، في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و7 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجل سعر الكيلو منها 7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو القلقاس 7 جنيهات، وجاء سعر كيلو البسلة بـ8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الحار 7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي 6 جنيهات للكيلو اليوم الأربعاء 22 يونيو الحالي.

سعر الطماطم في الأسواق

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البصل 2.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الجزر 3 جنيهات فيما سجل سعر كيلو الخيار البلدي 3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور

تراوح سعر الفاصوليا بين 5 حتى 7 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه، أما الباذنجان الرومي فتراوح سعر الكيلو منه بين 2 و3 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 3 و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الطماطم قيمة تراوحت بين 1.5 و3 جنيهات، كما سجل سعر البطاطس قيمة تراوحت بين 2 و3.25 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الكوسة بين 3 و5.5 جنيه للكيلو.