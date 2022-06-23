«i3».. سيارة كهربائية جديدة من «بي إم دبليو»: سيدان رياضية

قالت شركة «بي إم دبليو» الألمانية، اليوم الخميس، إن الإنتاج بدأ رسميا في مصنع جديد في الصين باستثمار قدره 15 مليار يوان بما يعادل 2.24 مليار دولار، مع تسريع شركة صناعة السيارات لإنتاج السيارات الكهربائية.

زيادة إنتاج بي إم دبليو السنوي

وأكدت الشركة إن مصنع ليديا، ثالث منشأة لتجميع السيارات لشركة BMW في الصين، ويقع في مدينة شنيانغ الشمالية الشرقية بمقاطعة لياونينغ، سيزيد إنتاج بي إم دبليو السنوي في أكبر سوق للسيارات في العالم إلى 830 ألف سيارة من 700 ألف في عام 2021.

إنتاج سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات

وقالت BMW إن المصنع مصمم ليكون قادرًا على إنتاج سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات فقط وفقًا لطلب السوق على خطوط التصنيع المرنة.

سيارة سيدان رياضية كهربائية

وقالت BMW إن النموذج الأول الذي سينطلق من خطوط إنتاج مصنع ليديا هو i3، وهي سيارة سيدان رياضية كهربائية نقية متوسطة الحجم، مما زاد من نطاق طرازات EV للعملاء الصينيين إلى 13 العام المقبل.

وتهيمن شركة تسلا وشركات صناعة السيارات الصينية مثل BYD على سوق السيارات الكهربائية المزدهرة في الصين، حيث تضاعفت المبيعات عن العام الماضي.

ربع السيارات المباعة في الصين

وفقًا لبيانات من الرابطة الصينية لتصنيع السيارات، فإن ما يقرب من ربع السيارات المباعة في الصين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تعمل بالبطاريات.

في غضون ذلك، باعت بي إم دبليو 208507 سيارة في الصين، أكبر أسواقها، في الربع الأول، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 9.2% عن العام الماضي، وفقًا لبيان الشركة.