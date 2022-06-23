تعرف على لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الساعات المقبلة، عن ترقيات يوليو 2022 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وعدد من الهيئات الاقتصادية والجهات الحكومية، من الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ونكشف خلال السطور التالية لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022.

ويتيح موقع وبوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، الذي يتيح لجميع الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، متابعة حركة الترقيات التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022

وأتاح الجهاز المركزي للمحاسبات، صباح اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، لينك الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للخدمة العامة.

ووفقًا لحركة الترقيات المنتظرة، يستحق الموظف العامل بالجهاز الاداري للدولة، والهيئات الاقتصادية التابعة لها، الأجر الوظيفي الجديد المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق، وذلك اعتباراً من أول يوليو 2022، بالإضافة إلى حصوله على علاوة الترقية بنسبة لا تزيد عن 5% من أجره الوظيفي الجديد.

علاوة الترقية بنسبة لا تزيد عن 5%

ومن المعروف أن قرار الترقيات المقرر صدوره اليوم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، بترقية جميع الموظفين الذين أتموا بالفعل، المدد البينية اللازمة للحصول على الترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

كما يتضمن مشروع القرار 10 مواد، والذى يؤكد أنه اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل 2022، يُرقى جميع الموظفون الذين أتموا مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022، بمُدد لا تقل عن المدد البينية المحددة.