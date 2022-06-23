المرشحون لمنصب عميد كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج يعرضون خططهم التطويرية

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الطب البيطري، وتم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم، وضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية كلًا من الدكتور أسامة حسن أبو شامة، والدكتور معتمد السيد محمود.

التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل خطة تطوير الكلية، نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.

لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري بسوهاج

جدير بالذكر أن لجنة الاختيار ضمت كلًا من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج «رئيساً للجنة»، والدكتور لطفي حامد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة الأسبق عضواَ، بالإضافة إلى ممثلي المجلس الأعلى للجامعات، وهم الدكتور السعيد الشربيني بجامعة المنصورة، والدكتور مختار إبراهيم بجامعة الإسكندرية، والدكتور فتحي فاروق بجامعة القاهرة، إلى جانب أعضاء اللجنة من كلية الطب البيطري الدكتور عثمان محمد المغربي نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور رفعت محمود فرغلي الأستاذ المتفرغ بالكلية.