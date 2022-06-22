جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبي عن استراتيجيات التدريس والتعلم

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن «استراتيجيات التدريس والتعلم»، والذي استهدف أعضاء هيئة التدريس من معيدين ومدرسين مساعدين من كليات الجامعة المختلفة، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

أهداف التدريب

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج وقال إن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، بالإضافة إلى تغيير اتجاهاتهم إيجابياً نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية.

22 عضو هيئة تدريس بالجامعة

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير مركز التدريب بجامعة سوهاج أنه شارك بالبرنامج التدريبي 22 عضو هيئة تدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك على مدار يومين لمدة 10 ساعات تدريبة مباشره شاملة العديد من الأنشطة التدريبية، موضحاً أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من المحاور والأهداف أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم، ودورها الفعال في العملية التدريسية مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية، والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم للهدف التدريسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أداءها.

محاضري التدريب

وأشار «عنبر» إلى أنه حاضر بالبرنامج التدريبي كلا من الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية، والدكتورة نادية محمد على الأستاذ المساعد بكلية التمريض، مؤكداً على أن البرنامج التدريبي اشتمل أيضاً على العديد من الأساليب والأنشطة التدريبية أهمها المحاضرات والعروض والمناقشات وورش العمل والمحاكاة ولعب الأدوار، بالإضافة إلى الوسائل لتقييم أثره أثناء التدريب ومنها الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبيانات إلى جانب تقييم لجميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العلمية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.