المؤبد لسيدة و10 سنوات مشدد لزوجها.. «أجبروا طفلة على خدمتهم وعذبوها لحد ما ماتت»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، سيدة بالسجن المؤبد وزوجها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتهما بالاتجار في البشر بفتاة وتعذيبها، وحرمانها من الطعام والشراب مما أدى إلى وفاتها بعد تعرضها لوصلة تعذيب الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

المتهمان عذبا الفتاة تبلغ الـ16 عامًا

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهما إلى محكمة الحنايات، قيامهما بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بارتكاب جريمة الاتجار في البشر قبل طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك حال كونهما مسؤلين عن ملاحظتها وتربيتها، بأنه ولما سلمها والدها لهما للمحافظة عليها، خانا الإمانة والعهد وضلا السبيل.

وأضافت أوراق القضية، بأن المتهمين استخدما الطفلة المجني عليها في خدمتهما قسراً والتسول بالطرقات جبراً، وإتيانها كرها بالتعدي عليها ضربا وتعذيبها وتهديدها قتلا، مستغلين قلة حيلتها وضعفها وهوانها على الناس.

هروب الفتاة بعد تعرضها للتعذيب

وتابعت أوراق القضية، أنه لما ضاقت ذرعاً بحالها ومالها المسلوب غصبًا همت بالفرار من مسكنهما، فلاحقاها ورداها متوعدينها ضربًا بالأيدي، وما استطالته أيديهما من عصى وتهديدًا بالقتل والعذاب والحرمان من الأكل والشراب، فلما زادت في رفضها زادا في تعذيبها 10 أيام، فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت أوراق القضية، بأن المتهمين واقعا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن هدداها بإلحاق الأذى بها وهدداها بالقتل حال كونهما من المسؤولين عن ملاحظتها وتربيتها على النحو المبين بالتحقيقات.