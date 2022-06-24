أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 24-6-2022

يشهد دائما فصل الصيف، عمليات بحث مستمرة عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، حيث تتوافر العديد من الأصناف التي تتوفر في هذا الفصل، وتكون غنية بالمعادن والمياه التي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي تعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022 في سلاسل المحلات التجارية وسوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وصل سعر البرتقال العصير «شبكة» 3 كيلو إلى 14 جنيها، بينما جاء متوسط سعر كيلو المانجو 55 جنيهًا، والموز المستورد بـ45 جنيهًا، بينما بلغ سعر التفاح الأخضر المستورد 80 جنيهًا، والأحمر نحو 38 جنيهًا، والبلدي نحو 20-15 جنيهًا، والعنب أسود 20 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو البطيخ الأصفر بنحو 13 جنيهًا، والكريز بسعر 45 جنيهًا للكيلو، وجوز هند حبة واحدة 25 جنيهًا، وحبة أناناس ذهبي بنحو 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وظهر العديد من أنواع البرقوق اليوم الجمعة في سوق العبور، حيث سجل نوع الهوليو قيمة تراوحت بين 14 و25 جنيهًا، والياباني من 9 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 15 جنيهًا، والإنجليزي بين 7 و10 جنيهات، وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 5 إلى 7 جنيهات، والبناتي الأحمر بين 5 إلى 7 جنيهات، والأسود بين 8 إلى 10 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو بين 7 إلى 20 جنيهًا، والمشمش الصحراوي بين 7 و10 جنيهات، والكمثرى المستوردة بنحو 20 جنيهًا، والكيوي بـ19 جنيها، والكنتالوب بين 3 و5 جنيهات، والشمام بين 3 و5 جنيهات، والخوخ البلدي بين 5 و10 جنيهات، والنكترين بلدي بين 4 و5 جنيهات.

ووصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 22 و25 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 12 و40 جنيهًا.